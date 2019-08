Vognmand i Støvring køber lokalt

Mandag 12. august 2019 kl: 11:00

Af: Redaktionen Wirehejs-opbygningen er monteret på et fire-akslet Scania R450-chassis med to foraksler og to bagaksler.Der er tale om et Sawo CLF432S-3W wirehejs og et hydraulisk multilås-konsol til en kran, som vognmanden havde i forvejen.Det monterede CLF432S-3W-wirehejs har en optrækskapacitet på 25 ton og en tipkapacitet på 28 ton. Hejset har to optrækshastigheder, hydraulik til kørsel med påhængsvogn og duomatic-udtag. Derudover har SAWO monteret hydraulisk kofanger inklusiv følere samt anhængertræk i bagenden.









