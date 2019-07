DSV kan købe Panalpina

EU-KOMMISSIONEN:

Onsdag 31. juli 2019 kl: 08:55

© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Jesper Christensen Både Panalpina og DSV tilbyder international land-, luft- og søtransport og kontrakt-logistik.EU-Kommissionen konkluderer, at overtagelsen ikke vil skabe konkurrencemæssige bekymringer, da de to koncernes kombinerede markedsandel vil være moderat, og at der også er et stort antal konkurrerende virksomheder.