Frøstrup-vognmand har transport på krogen

Onsdag 31. juli 2019 kl: 08:42

Af: Redaktionen SAWO Thisted har leveret en ny opbygning med et Multilift XR24ZL kroghejs monteret. Chassiset kroghejset er monteret på er et Scania R 500 4-akslet 2+2 chassis med CR20N førerhus og akselafstand på 4.750 mm.Kroghejset - et Multilift XR24ZL - har knækarm, som kan forskydes 1.100 + 800 millimeter. Det er lavtbygget med en lavere ramme for at mindste totalhøjden på køretøjet, når der køres med containere.Multilift kroghejset er yderligere udstyret med ilgang og hurtigtip samt automatisk sekvenskontrol. Sawo har lavet aluminiumsinddækning over den monterede værktøjskasse og brændstoftank.Opbygningen er leveret til Kims Containerservice i samarbejde med lastbilforhandleren Im. Stiholt A/S.