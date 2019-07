I am Unstoppable

IVECO-KAMPAGNE MED DEN NYE S-WAY:

Tirsdag 23. juli 2019 kl: 08:22

© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Af: Redaktionen Kampagnen er lavet af det globale kommunikationsbureau Ogilvy og er baseret på begrebet "I’m Unstoppable”, der henviser til lastbilens chauffør og hans tanker.Kampagnen - som vises i tryk og på tværs af de sociale medier - sætter chaufføren i centrum og følger ham under kørslen for at vise, hvordan den nye models forbedrede komfort, tilslutningsmuligheder og tjenester forbedrer chaufførernes liv på landevejen og får dem til at føle sig reelt ”unstoppable”.