Letbane har fået grønt lys til at stoppe ved nye stationer på Djursland

Onsdag 17. juli 2019 kl: 22:37

Af: Redaktionen Borgerne i Thorsager og Hessel har siden Letbanens åbning mod Grenaa 30. april set langt efter Letbanen, når den har passeret standsningsstederne uden at stoppe. Med åbningen af de to standsningssteder er hele etape 1 af Letbanen i drift. Banedanmark mangler dog stadig at få hastighedsopgraderingen på plads på banen på Djursland.Interesserede kan se den nye letbanekøreplan