Svensk kurervirksomhed køber op i Danmark

Tirsdag 16. juli 2019 kl: 08:01

© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Af: Redaktionen Best Transport, der har et mål om at blive markedsleder inden for hurtige og moderne bud, distribution og Last mile delivery, styrker ved købet af Kurérgruppen Danmark A/S sin position i Danmark. Købet betyder også, at Best Transport fra og med juli kan nå ud i hele Danmark inden for få timer - og til de fleste europæiske byer inden for 24 timer.- I lang tid har vi nøje fulgt Kurérgruppen og var imponeret over, hvordan ledelsen har udviklet virksomheden på flere områder. Best transport og Kurérgruppen har fælles værdier, hvor kundefokus og engagement i kundens forretning er det centrale, hvilket er yderst vigtigt, når vi nu går sammen. Jeg er derfor overbevist om, at erhvervelsen af Kurérgruppen vil bidrage til kunder i både Danmark og Sverige, der fremadrettet vil nyde godt af det ekspanderende Best transport , siger Niklas Knight, der er bestyrelsesformand for Best Transport.Kureregruppen har siden 1998 tilbudt transportløsninger med specialisering i ekspresleverancer. Virksomheden har en årligt omsætning på omkring 30 millioner kroner. Hovedkontoret ligger i Taastrup vest for København, og virksomheden har en filial i Århus.- Vi arbejder hårdt for altid at tilbyde gode løsninger, der passer til vores kundes transportbehov. Når vi nu bliver en del af Best Transport, vil vi være i stand til at tilbyde vores kunder endnu bedre service og flere kurér- og transport muligheder. Det ser vi meget frem til, siger Henrik Purlund, der er administrerende direktør for Kurérgruppen Danmark A/S.