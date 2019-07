Aarhus Airport holdt i juni fast i en positiv udvikling

Tirsdag 9. juli 2019 kl: 08:28

Af: Redaktionen Det er særligt charterflyvningerne, der er gået frem. Væksten skyldes først og fremmest Århus Charters to nye ruter til Kreta og Zakynthos, som fik debut i Aarhus Airport i foråret. Dermed har Århus Charter udvidet fra to til seks destinationer siden 2016.





Udviklingen viser ifølge lufthavnsdirektør Peer H. Kristensen blandt andet, at det er lykkedes for lufthavnen at skabe nye vækstdrivere.









- I juni ligger de største stigninger på chartertrafikken, som har fået tilført nye destinationer baseret på passagerernes efterspørgsel. Det betyder også, at vi har skabt nye vækstspor, der sikrer fremgang på trods af, at udenrigsflyvningerne til sol-destinationerne i år samler sig mere i skolernes sommerferie, end de gjorde sidste år. Prognosen for juli er således fornuftig, Peer H. Kristensen.







Juni tegner sig også for vækst på indenrigsflyvningerne, hvor SAS-ruten mellem Aarhus og København klarer sig godt. Også DAT-flyvningerne fra Aarhus til Bornholm under Folkemødet gav medvind i indenrigstrafikken.



© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.