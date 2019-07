Søren Gade bliver nyt medlem af EU-Parlamentets Transportudvalg

Torsdag 4. juli 2019 kl: 11:04

Af: Redaktionen - Med en erfaren og transportinteresseret politiker som Søren Gade får den danske transportbranche nu en meget vigtig stemme i transportudvalget. Det havde vi ikke i sidste valgperiode, og derfor er det utrolig positivt, at en kapacitet som Søren Gade har valgt transportpolitikken til, siger Carina Christensen, der er administrerende direktør i ITD.- I ITD glæder vi os til det kommende samarbejde med Søren Gade, og vi kan på forhånd love, at der bliver mange spændende opgaver at tage fat på, siger hun videre.Hun fremhæver, at en af de første - og største - opgaver for det nye transportudvalgsmedlem bliver at få forhandlet EU-Kommissionens vejpakke i hus. Den opgave har stor betydning for de danske transportvirksomheder.- Vejpakken har afgørende betydning for transporterhvervet, og derfor må og skal der landes en aftale om den. Her drejer det sig om at få fastlagt nogle klare, entydige regler i EU for alle virksomheder, som fortolkes ens, og som kan kontrolleres og ikke mindst håndhæves. Det bliver en meget stor opgave for de nye udvalgsmedlemmer, og netop derfor glæder vi os over, at vi nu får en garvet og erfaren politiker som Søren Gade i udvalget, siger Carina Christensen.Af de øvrige ny- og genvalgte danske EU-parlamentarikere bliver Margrethe Auken (SF) fuldt medlem af miljøudvalget, mens Kira Marie Peter-Hansen (SF), Niels Fuglsang (S) og Nikolaj Villumsen (EL) bliver medlem af beskæftigelsesudvalget.