S-Way er navnet på Iveco’s nye langturslastbil

Torsdag 4. juli 2019 kl: 10:53

Af: Redaktionen I forhold til en række tidligere præsentationer af nye modeller i Iveco’s tunge lastbilsegment, er der tale om en lastbil med et ny-designet førerhus, der har en lavere luftmodstand og en højere komfort. Den nye S-Way fra Iveco har også muighed for at være helt elektronisk forbundet med omverdenen.









© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.