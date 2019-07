Shipping-koncern har fået ny storaktionær

Torsdag 4. juli 2019 kl: 10:04

at Blue Water aldrig skal sælges

at hovedsædet skal være i Esbjerg

at der skal passes godt på firmaets identitet, værdier og de mange arbejdspladser

En væsentlig del af Blue Water

Vigtigt at fastholde værdier

© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Kurt Skov grundlagde Blue Water Shipping, som et lille lokalt speditionsfirma i Esbjerg i 1972. Siden da er virksomheden vokset markant, så den i dag opererer over det meste af verden med over 1.600 ansatte fordelt på 58 kontorer.Gennem alle årene har Kurt Skov haft nogle altafgørende holdninger:Derfor besluttede Kurt Skov i 2007 at tage et stort skridt mod den fortsatte beståen af sit livsværk – også efter sin tid. Han etablerede den erhvervsdrivende fond: Blue Water Fonden, hvis formål er at medvirke til at sikre den fortsatte eksistens og udvikling af Blue Water. Fonden modtog 75 procent af aktierne - og dermed aktiemajoriteten - i Blue Water-koncernen. De resterende 25 procent af aktierne ejes af Kurt Skovs eget holdingselskab: Kurt Skov Holding A/S, hvoraf en stor aktiepost nu overdrages til Anne Skov.Kurt og Gyrithe Skov - samt datteren Anne Skov - har siden etableringen af fonden i 2007 udgjort tre ud af Blue Water Fondens seks bestyrelsesmedlemmer.Anne Skov, der gennem flere år har siddet i en lederstilling i Blue Waters olie & energi-division, indtrådte som medlem af driftsbestyrelsen ved generalforsamlingen i 2018.- Blue Water er mit livsværk, og derfor betyder det meget for mig, at næste generation er trådt ind i ejerkredsen og bestyrelsen. Det er vigtigt for mig at få gennemført dette skridt af generationsskiftet, og jeg er glad for, at det samtidigt signalerer til både medarbejdere, kunder, samarbejdspartnere og resten af omverdenen, at Anne allerede nu er og i særdeleshed i fremtiden vil være en væsentlig del af Blue Water, som ejer og medlem af fonds- og driftsbestyrelserne, siger Kurt Skov.I februar 2018 overlod Kurt Skov direktørstolen til Søren Nørgaard Thomsen. Siden har han fundet sig godt til rette som bestyrelsesformand - lidt længere væk fra den daglige drift.Anne Skov, der er 43 år, har gennem 20 års arbejde i firmaet opbygget stort branchekendskab og indsigt i Blue Water.- Jeg er glad for, at min far og jeg deler de helt grundlæggende værdier for firmaet. Netop det vi skal fastholde og styrke nu og i fremtiden hos Blue Water. Jeg vil i bestyrelserne samt i mit daglige arbejde være med til at fastholde Blue Waters ånd og kultur, siger Anne Skov.