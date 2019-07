Færgerederi har sejlet tog over Østersøen i 25 år

Torsdag 4. juli 2019 kl: 09:52

Af: Redaktionen Stena Line er det eneste rederi, der tilbyder direkte togforbindelser mellem Tyskland og Centraleuropa. Trods det miljøvenlige argumentet og 25 års jubilæet, står den klimavenlige transportkombination over for nye udfordringer.Hvor der tidligere blev transporteret 200.000 togvogne mellem Trelleborg og Rostock/Sassnitz, er antallet de seneste år faldet kraftigt, så togvognene i dag udgør indre end 10 procent af trafikken.Stena Line peger på, at togfærgerne, der sejler p ruten, er blandt de største i verden, og at de er vigtige for bæredygtige og ressourceeffektive transporter. Det svenske rederi fremhæver, at tilbagegangen for en stor del skyldes de støttede landforbindelser over Øresund og Storebælt, så lastbiltransport er blevet billigere.- Vi ser direkte en øget efterspørgsel efter færgetransport, når der er forstyrrelse på landruten, siger Katrin Verner, der er Freight Commercial Manager hos Stena Line.- Samtidig kan vi se, at efterspørgslen hurtigt falder igen, når landruten fungerer igen, siger hun og fortsætter:- For at møde vores nuværende kunders behov, har vi fire afgange dagligt, men vi har plads til at øge effektiviteten, hvis vi fik mulighed for at operere med faste togtider via Trelleborg og Rostock.Katrin Verner peger på, at bæredygtige transporter står på agendaen i både Sverige og Tyskland - og at Stena Line gerne ser, at togfærgernes rolle i infrastrukturen diskuteres på nationalt niveau i Sverige og Tyskland.