Københavns cityringen åbner 29. september

Tirsdag 2. juli 2019 kl: 08:02

Af: Redaktionen Arbejdet med at bygge de 17 nye stationer og få de førerløse tog til at køre er ved at være afsluttet. I perioden frem til september skal de sidste test gennemføres og dokumenteres, og metrodriften skal køre som almindelig drift - dog uden passagerer. Dette arbejde danner grundlag for den endelige myndighedsgodkendelse, hvor der gives tilladelse til at køre med passagerer. Tilladelsen er derfor afhængig af, at test og dokumentation er i orden, og kan først opnås kort tid før, Metroen er klar til åbning i september.- Vi har bygget Metroen til glæde for de mange passagerer, der om kort tid vil opleve, at de kan komme nemmere og hurtigere rundt i byen. Vi er meget tæt på mål og glæder os til at kunne slå dørene op. De kommende måneder skal vi have de sidste test på plads og køre normal metrodrift, så myndighederne får mulighed for gennemføre deres arbejde med den afgørende godkendelse til at vi må køre med passagerer, siger Metroselskabets administrerende direktør, Henrik Plougmann Olsen.- Den endelige garanti for åbningstidspunktet vil vi først kunne give tæt på åbningsdagen. Vi vurderer, at tidsplanen er realistisk, men det baserer sig på, at alle parter leverer en effektiv og koordineret indsats for at sikre et kvalificeret grundlag til at opnå den endelige sikkerhedsgodkendelse, siger Henrik Plougmann Olsen.Metroselskabet vil efter sommerferien præsentere programmet for åbningsdagen.