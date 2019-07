Danmark får flere fjernbusser

Tirsdag 2. juli 2019 kl: 07:50

© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Den nye forbindelse fra Lolland, Falster og Sydsjælland til København bliver markeret fredag 12. juli klokken 7.15 på busterminalen ved Nakskov Station. Her vil blandt andre Lolland Kommunes borgmester, Holger Schou Rasmussen, og direktør for Dansk PersonTransport, Michael Nielsen tale.Klokken 8 bliver saksen sat i et grønt bånd, så den første FlixBus kan køre mod København.