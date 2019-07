Esbjerg Havn udvider med ny multiterminal

Mandag 1. juli 2019 kl: 08:36

Den nye multiterminal anlægges i tilknytning til to eksisterende multiterminaler, som opereres af Blue Water Shipping og Scandinavian Auto Logistics.

Af: Redaktionen Fra den nye terminal bliver der direkte adgang til motorvejen E20 og direkte adgang til Østhavnens anløbsramper.- Vi oplever øget efterspørgsel på arealer til opbevaring og afskibning af gods, biler, containere og komponenter til vindmølleindustrien. Det behov ønsker vi at imødekomme med den nye terminal, som skal give vores kunder de bedst mulige betingelser for at drive og udvikle deres forretning, siger Dennis Jul Pedersen, der er havnedirektør på Esbjerg Havn.Den nye terminal bliver belagt med betonfliser, ligesom der installeres dræn, opsættes hegn og installeres porte. Omkostningerne til etablering af terminalen forventes at beløbe sig til en samlet investering på omkring 15 millioner kroner.

Søvejenes popularitet forventes at stige

Esbjerg Havn håndterede 4,4 millioner ton gods i 2018 og er et knudepunkt for ro/ro-trafik med seks faste liner-services og forbindelser til over 25 havne. Samtidig er Esbjerg et stort hub for bilimport. I Europa produceres hvert år 19,6 millioner biler og udviklingen går i retning af, at flere og flere af dem oplagres i havnene, hvor de også afskibes fra. Samme udvikling er i gang inden for trailertrafik, hvor mere og mere gods transporteres via søvejen.





- Søvejen bliver i stigende grad konkurrencedygtig i forhold til vejtransport, fordi omkostningerne er faldet, blandt andet som konsekvens af, at skibene bliver større. Samtidig er der generelt fokus på at flytte mere af trafikken i Europa fra vej til hav for at afhjælpe trængselsproblemerne på motorvejene. Derfor tror vi på, at den positive udvikling fortsætter og giver nye muligheder for vores kunder, som vi skal gøre det muligt for dem at indfri, siger Dennis Jul Pedersen.





Foruden bilimport og gods forventer havnen også, at terminalen kan forbedre mulighederne for udskibningen af tungere projektgods - eksempelvis komponenter til vindmølleindustrien og udskibningen af tungt maskineri som landbrugsmaskiner.





Arbejdet med at anlægge den nye terminal sendes i udbud i de kommende uger. Terminalen forventes at stå færdig i november 2019 og anlægges i tilknytning til de to eksisterende multiterminaler på havnen, som opereres af Blue Water Shipping og Scandinavian Auto Logistics.























