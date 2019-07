Politiet vil vejlede varebilsvognmænd ved kontrol

Mandag 1. juli 2019 kl: 08:00

Af: Redaktionen Baggrunden for aftalen er, at Færdselsstyrelsen fortsat har mange ansøgninger modtaget senest 1. april, hvor et eller flere af kravene for at få udstedt en tilladelse ikke er opfyldt. Dertil kommer, at styrelsen har modtaget mange ansøgninger efter 1. april.De nye regler for tilladelses- og uddannelseskrav på varebilsområdet, der træder i kraft mandag 1. juli, betyder blandt andet, at virksomheder skal være i besiddelse af en tilladelse, hvis virksomheden efter 1. juli fortsat skal køre godskørsel for fremmed regning med dansk indregistreret varebil eller vogntog med en samlet tilladt totalvægt, der overstiger 2.000 kg og fragter gods med en samlet vægt på mere end 11 kg pr. stykgods.Færdselsstyrelsen er i gang med at behandle de modtagne ansøgninger. I første omgang drejer det sig om dem, som styrelsen har modtaget inden fristen 1. april og dernæst dem, styrelsen har modtaget efter denne frist. Behandlingen sker i den rækkefølge, som ansøgningerne er modtaget.Færdselsstyrelsen har behandlet eller er fortsat i færd med at behandle de ansøgninger, der er indsendt senest den 1. april. Der er forsat mange ansøgninger modtaget senest 1. april, hvor et eller flere af kravene for at få udstedt en tilladelse ikke er opfyldt. Styrelsen fortsætter sagsbehandlingen snarest muligt efter den påkrævende dokumentation er modtaget.Ansøgninger, der er indsendt til styrelsen efter 1. april, kan ikke forventes at være færdigbehandlet inden 1. juli. Det betyder, at virksomhederne ikke lovligt må udføre godskørsel for fremmed regning efter den 1. juliFærdselsstyrelsen understreger, at i de nævnte tre måneder, hvor politiet vil vejlede frem for at udskrive bøder, skal køretøjerne fortsat leve op til færdselslovens øvrige regler for at færdes lovligt på offentlig vej. Politiets vejledende indsats gælder alene reglerne om varebilstilladelser.