Vognmand i Nyborg har fået ny seng

Torsdag 20. juni 2019 kl: 11:28

Af: Redaktionen Den to-akslede Doll sengetrailer er bygget op over en centralvange i opsvejst højstyrkestål. Der er dermed tale om en trailer med et kraftigt chassis, som er egnet til tung belastning.

Chassiet er grundmalet og lakeret to gang med 2-K-lakering, og vangerne i den nedbyggede del er lakeret med sand i malingen for at øge sikkerheden. Den nedbyggede er med udtrækbare vanger i kantrammen og har 40 mm hårdttræsbund.





Svanehalsen er udstyret med hydraulisk hæve/sænkeanordning og kan kobles af traileren med multihydraulikkobling mellem repos og nedbygget del for hurtig fra og tilkobling.





Traileren passer til 20, 30 og 40 fods containere og har forbredningsbeslag til planker med forbredning op til 230 mm på hver side. Traileren kan trækkes 5.662 mm ud.



Den er forsynet med to 5 tons surringsringe og to gange to surringsringe på 13,4 tons på den nedbyggede del. Der er tre gange to kæpstokkehuller 100 x 50 mm.



Traileren, der har to 12 tons luftaffjedrede aksler med hæve/sænke-funktion, har hydraulisk styring på begge aksler.





Den nye Doll sengetrailer er leveret af Ivan Kristensen fra Lastas Trucks Danmark A/S.





Vognmandsfirmaet Erik Jørgensen’s Eftf. A/S blev stiftet i 1969 med en enkelt bil. I dag råder virksomheden over 30 vogne som sammen med 34 mand er til rådighed 24 timer i døgnet for både private- og erhvervskunder. Virksoheden tilbyder en række forskellige opgaveløsninger, såsom transport af både og sejlskibe op til 17 ton, blokvognskørsel op til 60 ton, kranvogn til tag- og skorstensreparationer med en mandskabskurv, levering af grus/sten, byggematerialer, renovationskørsel, flytninger med mere - samt studenterkørsel, hvor der er 7 lastbiler til rådighed.









