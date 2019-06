Den intelligente tachograf skal installeres i nyindregistrerede køretøjer

Torsdag 20. juni 2019 kl: 10:58

Af: Redaktionen

Forbindelsen til satellitnavigationssystemet sørger for, at tachografen kan gemme køretøjets position, når kørsel påbegyndes og afsluttes og med bestemte intervaller under kørslen. Signalet fra satellitterne anvendes også til at bestemme, hvornår køretøjet er i bevægelse.









De nye funktionaliteter har ikke i sig selv betydning for chaufførens brug af tachografen, men vil på sigt kunne anvendes i forbindelse med politiets kontrol. Nye tachografkort - førerkort, virksomhedskort og værkstedskort

Indførelse af den nye intelligente tachograf betyder, at der introduceres en ny generation af tachografkort.





Bestiller man et førerkort eller et virksomhedskort, vil man fra nu af modtage en ny type kort - et såkaldt generation 2 kort. Allerede udstedte kort vil stadig kunne bruges i de nye intelligente tachografer - og det vil ikke være nødvendigt at ombytte fører- og virksomhedskort, før de udløber.





Bestiller man et værkstedskort, får man også en ny type kort, som kan anvendes i alle digitale tachografer - et såkaldt generation 2 værkstedskort. Allerede udstedte værkstedskort (generation 1 kort) kan ikke anvendes ved arbejde på den nye intelligente tachograf. Det kræver anvendelse af et generation 2 værkstedskort.





Derfor skal man udskifte de gamle værkstedskort, hvis værkstedet skal kunne udføre arbejde på de nye tachografer. Værkstedskortet må dog under alle omstændigheder kun anvendes i den eller de typer og fabrikater af tachografer, som værkstedet har autorisation til. Ny autorisationsordning til værksteder, der vil udføre arbejde på intelligente tachografer

Der er også indført en ny autorisationstype til de intelligente tachografer - en såkaldt I-autorisation - som er beskrevet nærmere i den nye værkstedsautorisationsbekendtgørelse, der trådte i kraft 28. november sidste år.









Bekendtgørelsen beskriver desuden EU’s krav til montering, plombering med videre. Reglerne medfører blandt andet, at der fremover kun skal ske bagplombering af digitale og intelligente tachografer, hvis det følger af producenternes anvisninger. Der er således alene et ubetinget krav om bagplombering af analoge tachografer.









Interesserede kan finde de nye regler, skemaer og blanketter til brug for blandt andet periodisk eftersyn og ansøgning om tachografkort på Færdselsstyrelsens hjemmeside.





