Volvo løfter momentet med turbocompound

Tirsdag 18. juni 2019 kl: 16:49

Af: Jesper Christensen Aktuelt er indtrykkene fra dagens testkørsel i området fra Borås og østover via Jönköping til Eksjö ved at bundfælde sig, så vi i løbet af onsdagen kan bringe mere om de nye brændstofeffektive motorer. Her og nu blivder det derfor kun til et kort bemærkning.





Effekten af Volvo's nye turbocompound-system er noget, der kan mærkes helt nede fra lave omdrejninger.





Og det er behageligt - måske endda vanedannende - at køre 80 km/t ved blot 1.000 omdrejninger i minuttet. Det var i hvert fald ærgerligt at skulle slippe rattet på pladsen ved Borås, hvor testturen startede i morges for at lade sig fragte til Stena Line's terminal med taxi.









Lysten til at fortsætte ad vejen mod Göteborg var stor...









