Tip-traileren er dekoreret med farver og udstyr

Mandag 17. juni 2019 kl: 09:55

to gange ti markeringslygter monteret i skåle på kassen

stigebeslag og stige, værktøjskasse i venstre side monteret med betjeningsgreb samt kost- og skovlbeslag

lukket cyklistværn og trekanter imellem akslerne lakeret i samme farve som tipkasse samt bukket så toppen er lukket

fem markeringslygter på skinne under cyklistværn

alu-fælge og alu-kofanger

stor Kel-Berg stænklap på kofanger

vibrator under kassen

Af: Redaktionen Benny Rasmussen & Søn’s nye fire-akslet Kel-Berg tiptrailer, der har en kasse med et rumindhold på 59 kubikmeter, åbenbar side og automatisk rullepresenning, er dekoreret i stil med vognmandsvirksomhedens øvrige køretøjer - og blev hentet af en langsnudet tre-akslet Scania.Tip-traileren er bygget op over et chassis med længdevanger opsvejst i boks-profil med stærke tværvanger og forstærkninger.Kassen har udvendig, tophængt bagklap med pneumatisk åbne-/lukkesystem samt med luftstyret kornlem. Siderne er fremstillet i 40 mm alu-profiler med 2,5 mm indvendig godstykkelse og 2,0 mm udvendig. Bunden er udført i 5 mm alu-plade. På siderne og på forsmækken er der monteret 10 mm kunststofplade, mens der i bunder er monteret en 15 mm kunststofplade. Siderne er tredelte og kan åbnes øverst.Forrest er der monteret en arbejdsplatform i galvaniseret stål med sikkerhedsgelænder.Og så er der:Traileren har derudover fire ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser og hæve/sænke-ventil.







Den nye trailer er leveret af Anders Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.







