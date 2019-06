Nyt koncept skal løfte bytransport op til fremtidens nievau

Fredag 14. juni 2019 kl: 10:27

Modulopbygningen … er også egnet til nogle potentielle nye lastbilkoncepter som foreksempel renovationskørsel og bydistribution.



Højere grad af automatisering



Af: Jesper Christensen I mange byer er der behov for at opnå lavere emissioner og mindre trængsel, og disse behov skaber forandring i transportsektoren. Skiftet til et bæredygtigt transportsystem i byerne bliver hjulpet godt på vej af udviklingen inden for eldrevne og selvkørende køretøjer – en udvikling, der både handler om teknologi og infrastruktur.- NXT er en fremtidsvision om bytransport. Mange af teknologierne er ikke modne endnu, men det var vigtigt for os at bygge et konceptkøretøj, som kunne vise, hvad der rent teknisk er inden for rækkevidde, siger Scania’s koncernchef Henrik Henriksson.- NXT er designet til år 2030 og fremefter, men den har en række nyskabende funktioner, som faktisk allerede er tilgængelige.Her på trransportnyhederne.dk kan vi konstatere, at Scania tidligere har tumlet med idéer som dem, NXT-køretøjet er bygget op omkring. Det var i 2007, hvor Scania præsenterede et hybrid-koncept for en bus, bygget op at en bagende med motor med tilbehør inklusiv bagaksel, en forende med førerplads inklusiv foraksel - og så en midterdel, der kunne bruges til nærmest hvad som helst.Den gang skrev Scania:Nederst er en tegning af konceptet fra 2007.Scania forklarer, at drivmodulerne for og bag på den nye NXT kan monteres på karrosseriet til en bus, en distributionslastbil eller en renovationsbil. Busmodulet til det nye konceptkøretøj blev udstillet på UITP Global Public Transport Summit i Stockholm i dagene fra 10.-12. juni.Scania peger på, at hvis transportsystemet virkelig skal forandres, spiller køretøjerne en vigtig rolle. Den svenske lastbil- og busproducent fremhæver også, at køretøjerne ikke kan klare det alene. Infrastrukturen skal udvikles betydeligt for at tage hensyn til både eldrevne og selvkørende køretøjer. Og fordi flowet af mennesker og varer kører i døgndrift i byerne, skal trafikken tænkes og planlægges som et samlet hele, ikke som separate dele.I øjeblikket er trafikflowet i byerne langt fra optimalt. Varer leveres i myldretiden om morgenen, hvor de fleste mennesker også er på farten. Og erhvervskørsel er stort set bortvist fra bymidten om natten, når folk ligger og sover.- Scania kan ikke udvikle et helt nyt transportsystem til byerne, men vi kan levere inspiration til den forandring, og det er selve ideen med NXT. En ny, anderledes og bæredygtig måde at tænke transport og køretøjer på, siger Henrik Henriksson.Scania fremhæver, at kollektiv trafik altid har handlet om at dele. Det begreb kan blive løftet til nye højder med koncepter som det, Scania kører frem med NXT. Med større automatisering bliver det lettere at opnå større fleksibilitet inden for den kollektive trafik.- Vi kommer med noget nyt og helt anderledes. Men det fleksible design og de modulopbyggede enheder er klassisk Scania, siger Robert Sjödin, der er projektleder for NXT.Det otte meter lange busmodul er konstrueret som én enhed i kompositmaterialer, hvilket nedbringer vægten betydeligt. De cylinderformede cellebatterier er placeret under gulvet, hvor de optager uudnyttet plads og bidrager til en bedre vægtfordeling. Med den lave køretøjsvægt på under otte ton anslås køretøjets aktionsradius med at være 245 km med den tilgængelige batterikapacitet.





