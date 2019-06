Chauffør kørte på sin vognmands førerkort

Torsdag 13. juni 2019 kl: 15:58

© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Tungvognscenter Syd gennemførte i samarbejde med Færdselsstyrelsen og Fødevarestyrelsen onsdag en kontrol med fokus på transport af dyr - og i den forbindelse standsede de et dansk vogntog med smågrise på vej til Tyskland.- Det stod hurtigt klart for tungvognscentrets personale, at det ikke var lastbilschaufførens eget førerkort, der sad i lastbilens tachograf, siger fungerende vicepolitiinspektør Jesper Engelund fra Sydøstjyllands Politi.- Det viste sig, at førerkortet tilhørte hans vognmand - som vel at mærke ikke var med i lastbilen, siger han videre.En nærmere efterforskning viste, at chaufføren tidligere havde benyttet vognmandens førerkort i mindst ét tilfælde og det afdækkede tillige flere overtrædelser af køre- og hviletidsreglerne.Både chauffør og vognmand blev sigtet for flere overtrædelser af køre-hviletiden. Chaufføren blev derudover sigtet for personelfalsk efter Straffeloven - og vognmanden for medvirken til det.