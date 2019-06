Førerløs elektrisk trækker kører gods til og fra terminal

Torsdag 13. juni 2019 kl: 12:43

Af: Redaktionen Volvo Trucks' eldrevne, opkoblede og selvkørende køretøj, Vera, vil indgå i en integreret løsning til transport af gods fra et logistikcenter til en havneterminal i Göteborg. Opgaven er resultatet af et nyt samarbejde mellem Volvo Trucks og den danske rederikoncern DFDS.





Formålet med samarbejdet er at anvende Vera til virkelige opgaver, hvor der åbnes for muligheden for et opkoblet system, som giver en kontinuerlig strøm af containere fra DFDS-logistikcenteret i Göteborg til en APM-terminal på havnen, hvorfra containere med varer distribueres til hele verden.









I 2018 præsenterede Volvo Trucks sin første eldrevne, opkoblede og selvkørende løsning, der er udviklet til repetitive opgaver i logistikcentre, fabrikker og havne. Vera er velegnet til korte afstande og transport af store mængder gods med høj præcision.









- Nu har vi mulighed for at anvende Vera i en ideel ramme og videreudvikle køretøjets potentiale til andre lignende opgaver, siger Mikael Karlsson, der er vicedirektør for Autonomous Solutions hos Volvo Trucks.









Målet er at indarbejde et opkoblet system med flere Vera-køretøjer, der overvåges via et kontroltårn. Formålet er at skabe en flydende og konstant strøm, der svarer til efterspørgslen efter større effektivitet, fleksibilitet og bæredygtighed. Samarbejdet med DFDS er det første skridt i retning af at implementere Vera i en reel transportopgave på foruddefinerede offentlige veje i et industriområde.









- Vi stræber efter at være førende inden for opkoblet, selvkørende transport. Dette samarbejde vil hjælpe os med at udvikle en effektiv, fleksibel og bæredygtig langsigtet løsning til at modtage selvkørende køretøjer, der ankommer til vores porte, hvilket vil være til gavn for vores kunder, miljøet og vores virksomhed, siger Torben Carlsen, der er administrerende direktør i DFDS.















Fakta om Vera’s første opgave:

Opgaven består i at flytte containere fra DFDS-logistikcenteret i Göteborg til en APM-terminal i havnen

APM Terminals leverer containerterminalløsninger og opererer et netværk af terminaler i 76 havne globalt. Selskabet er en del af A.P. Møller Mærsk, som opererer i 130 lande og beskæftiger 70.000 medarbejdere

Det selvkørende system overvåges af en operatør i et kontroltårn, som også er ansvarlig for transporten

Løsningen er velegnet til gentagne transportopgaver med en maksimal hastighed på 40 km/t.

Infrastrukturtilpasninger er en del af implementeringen af det samlede transportsystem, herunder automatiserede porte på terminalerne

Volvo Trucks og DFDS er de primære partnere, men flere aktører er involveret i gennemførelsen af Veras første opgave

Initiativet gennemføres med støtte fra det svenske innovationsagentur Vinnova, den svenske transportstyrelse og den svenske energistyrelse gennem det strategiske køretøjsforsknings- og innovationsprogram FFI.









Den selvkørende transportløsning skal videreudvikles med hensyn til teknologi, driftsstyring og tilpasning af infrastruktur, inden den kan tages i brug fuldt ud. Desuden vil der blive truffet de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger for at imødekomme de samfundsmæssige krav til en sikker udvikling af selvkørende transporter.

