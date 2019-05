Schweizisk kapitalfond er blevet storaktionær i dansk transportkoncern

Tirsdag 28. maj 2019 kl: 12:12

UBS Group AG besidder:

834.412 aktier á nominelt 1 krone (i alt nominelt 834.412 kroner), hvilket svarer til 0,45 procent af den samlede aktiekapital og af de samlede stemmerettigheder

10.512.053 aktier og stemmerettigheder gennem finansielle instrumenter, svarende til 5,65 procent af den samlede aktiekapital og af de samlede stemmerettigheder

Af: Jesper Christensen UBS Group AG meddelte DSV mandag 22. maj, at de har erhvervet aktier og finansielle instrumenter i DSV A/S, så fondens direkte og indirekte ejerandel er kommet op over fem procent af den samlede aktiekapital og stemmerettigheder i den danske transportkoncern.Samlet besidder UBS Group AG 6,10 procent af den samlede aktiekapital og af de samlede stemmerettigheder.