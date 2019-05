Renault var med på elektrisk konference i Lyon

Torsdag 23. maj 2019 kl: 11:45

Af: Redaktionen Tre køretøjer fra Renault Trucks Z.E.-serie.

Med på konferencen havde Renault Trucks sin Z.E.-serie i form af en elektrisk 26-ton D Wide Z.E.-lastbil i en renovationsopbygning. Lastbilen er produceret på Renault Trucks’ Blainville-sur-Orne fabrik i Normandiet.









Renault Trucks var også inviteret til at deltage som taler i konferenceprogrammet. Et program der samlede eksperterne inden for elektromobilitet.









François Savoye, der er udviklingsdirektør for alternativ energi hos Renault Trucks i Europa, åbnede konferencen med emnet elektromobilitet i forhold til tunge transportkøretøjer. Han fokuserede specielt på den rolle, eldrevne lastbiler vil komme til at spille fremover i forhold til EU-regulativer målrettet de tunge transportkøretøjers CO2 udledninger.









For Renault Trucks er elektromobilitet svaret på de luftkvalitets- og støjudfordringer, der er i bymæssige områder og et af svarene på af afhjælpe den globale CO2 forurening.









