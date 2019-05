DSB efterlyser grønne idéer

Onsdag 22. maj 2019 kl: 14:52

Om idékonkurrencen:

Alle grønne ideer er velkomne. Både til tog, stationer, værksteder og kiosker. Ideerne vurderes af et panel af eksterne eksperter, DSB’s miljøafdeling og topledelse

Konkurrencen løber i perioden fra 22. maj til og med 12. juni

DSB kårer en vinder i tre forskellige aldersgrupper og præmien er en klimavenlig rejse: to InterRail-billetter på 1. klasse. Der er desuden præmier til alle finalister i de enkelte aldersgrupper

DSB modtager idéer på dsb.dk/ideer - klik her:

© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen - Danmark har brug for en udbygget og velfungerende kollektiv trafik, der kan flytte hundredtusinder af mennesker effektivt, komfortabelt og miljørigtigt. Her kommer jernbanen til at spille en hovedrolle. DSB er i fuld gang med at indkøbe elektriske lokomotiver, nye vogne og nye elektriske togsæt. Banedanmark sætter strøm til jernbanen og opgraderer spor og signaler. Det er et vigtigt skridt mod en bæredygtig kollektiv transport, men der skal mere til, og vi skal gang nu, siger administrerende direktør i DSB Flemming Jensen.Derfor lancerer DSB en idékonkurrence, så togselskabet sammen med passagerer og andre med interesse i mere bæredygtig transport kan få inspiration til, hvordan togene kan køre mod grønnere fremtid. Konkurrencen løber fra onsdag 22. maj og tre uger frem. Alle kan skrive ind og bidrage med gode ideer til et grønnere DSB og dermed en mere klimavenlig transport. Konkurrencen skal supplere det arbejde DSB har sat i gang internt for at kortlægge og udpege initiativer, der i de kommende år skal gøre DSB’s samlede miljøaftryk mindre.- På tværs af det politiske spektrum og på tværs af aldersgrupper er der krav om, at vi i fællesskab skal alvorligt i gang med at løse klodens problemer. Det er ikke en modedille at arbejde med klima og bæredygtighed. Det er et krav til alle virksomheder, der vil spille en rolle i fremtiden. Kloden kræver det og kunderne kræver det. Men det er samtidig et krav, der taler direkte og positivt til vores kerneforretning. DSB har en attraktiv vare i arbejdet for en grøn omstilling i Danmark, understreger Flemming Jensen.