To-tre-akslede ud af ni biler er kommet ud på vejene

Onsdag 22. maj 2019 kl: 08:08

Af: Redaktionen Det er Stiholts markedschef Jens Holger Pedersen, der som tidligere er bagmand for leveringen af de mange nye Scania, der hver især er tilpasset deres specifikke kørselsområde.De to seneste leveringer består af en tre-akslet Scania R 520-forvogn og en tre-akslet Scania S 580-forvogn med med én trækaksel, normal chassishøjde og fuld luftaffjedring. De er begge opbygget med foldedørskasser og skal henholdsvis køre med en tre-akslet påhængsvogn på i alt 50 ton vogntogsvægt samt dolly + sættevogn som modulvogntog på maksimalt 60 ton vogntogsvægt. Lige som størstedelen af Vendelbos øvrige lastbiler skal de blandt andet beskæftiges med Norgeskørsel med eksempelvis køkkener, bordplader, stykgods, glas og skrøbeligt inventar.- Det er mig, der bestemmer mærke og bilernes motorstørrelse, mens det er chaufføren, der bestemmer førerhustype og indretning - inden for rimelighedens grænser, siger administrerende direktør Jesper Bundgaard Madsen fra Vendelbo Spedition.- Vi har dygtige og pligtopfyldende chauffører, så de skal selvfølgelig tages med på råd, når det handler om indretningen af deres daglige arbejdsplads, siger han videre.Med krævende Norgeskørsel som speciale samt diverse forefaldende transportopgaver over hele Europa er intet overladt til tilfældighederne hos Vendelbo Spedition. Bilerne er skræddersyet til kørselsopgaverne, men alligevel så fleksibelt opbygget, at de kan klare mange forskellige typer kørsel. Hovedparten er forvogn/hænger-biler opbygget med foldedørskasser både med og uden kølemaskiner, men virksomheden råder også over en del trækkere med et bredt udvalg af sættevogne. Der er både gardintrailere med lift og hævetag, gardintrailere med medbringertruck, køletrailere med dobbelt-compartment, nedbyggede hurtigløbere med mere i vognparken, så virksomheden sjældent må sige nej til en opgave. I denne uge sender Vendelbo Spedition eksempelvis et vogntog til Gran Canaria med skibsudstyr, så det er altså ikke kun køkkener til Norge, der gælder.De to nye Scania, der er indrettet med forskelligt komfort- og sikkerhedsudstyr, er opbygget med finske NTM foldedørskasser, Z-lifte, Rockinger træktøjer og BevoNac-aksler på påhængsvognene. Komponenterne er valgt på baggrund af mange års erfaringer med krævende kørsel under ekstreme vinterforhold.Vendelbo Spedition har tegnet seks-årige serviceaftaler med udvidet drivlinegaranti hos Stiholt på de nye biler for at sikre optimal driftssikkerhed og minimale driftsomkostninger.