To unge rollemodeller blev prist med pris

Onsdag 22. maj 2019 kl: 07:58

Af: Redaktionen Det er arbejdsgiverorganisationen ATL, der har indstiftet de to priser, som blev delt ud for første gang.- Bestyrelsen var ikke længe om at beslutte at indstifte de to priser. For vi er meget enige om, at vi selvfølgelig skal hylde branchens dygtige elever og lærlinge, sagde Peter B. Jepsen, bestyrelsesformand i ATL i forbindelse med prisoverrækkelsen.Dommerpanelet har modtaget en hel stribe indstillinger på egnede kandidater til priserne. Men i panelet var der enighed om, hvem der skulle vinde, sagde dommerpanelets formand Stina Vrang Elias, der er administrerende direktør i tænketanken DEA.Vinderen af Transportens Elevpris 2019, Kristine Bagge Olsen, er uddannet shippingelev. Hun har været elev hos DSV Transport i Roskilde og gået på Roskilde Handelsskole. Det indgik i hendes fagprøve at undersøge muligheden for at få installeret sporingsudstyr i virksomhedens vognpark for at optimere disponeringen af bilerne. Fagprøven blev senere til et pilotprojekt, og i dag er udstyret implementeret i virksomheden.- Kristine har ved en stabil, høj indsats tilegnet sig viden på sine skoleophold og i virksomheden, som hun har formået at omsætte i praksis til gavn for virksomheden, sagde Stina Vrang Elias.Vinderen af Transportens Lærlingepris 2019, Mads Grue Christensen, har været i lære hos fragtmandsvirksomheden J. Nørgaard Petersen A/S i Taastrup og gået på EUC Sjælland. Virksomheden skriver i indstillingen, at det i starten kunne tage ham en halv dag at surre en palle fast til ladet. Nu udfører han opgaverne både sikkert, grundigt og med den fornødne hurtighed. Han er blevet en rollemodel for andre unge, som vil i gang med en erhvervsuddannelse i transportbranchen.- Det er historien om en chaufførlærling, som på ingen måde gjorde noget stort nummer ud af sig selv, da han startede i lære på virksomheden i 2016. Han var med virksomhedens ord ”meget stille og forsagt”. Men i læretiden har han gennemgået en kolossal udvikling. Han er dygtig til sit fag, altid i godt humør og arbejdsmæssigt har han udviklet sig enormt, sagde Stina Vrang Elias.Kristine Bagge Olsen og Mads Grue Christensen modtog begge en skulptur, der er lavet af guldsmed Nicolai Appel.







Dommerpanelet bestod af administrerende direktør Stina Vrang Elias, Tænketanken DEA, administrerende direktør Simon Neergaard-Holm, Skills.dk, og Maja Mørk, formand for Erhvervsskolernes Elevorganisation













