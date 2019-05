Program skaber en farverig oversigt over konsekvenser

KØRE- OG HVILETIDSDATA:

Mandag 20. maj 2019 kl: 15:16

Af: Redaktionen Det nye system blev fornyligt rullet ud til DigiTach’s kunder, som har meldt til bage med mange positive kommentarer. Det nye system højner brugeroplevelsen og forenkler håndteringen af tachograf-data endnu mere.DigiTach peger på, at der er et behov for at investere kraftigt i tachograf-rapporter, da det nogle gange sker, at tachograf-data bliver nedprioriteret i en travl hverdag hos transportvirksomhederne. Selvom det kan være svært at finde tiden til at fordybe sig i komplicerede rapporter eller analyseprogrammer, kan det blive endnu sværere og bekosteligt, hvis ikke virksomhederne finder og får minimeret eventuelle overtrædelser af køre- og hviletidsreglerne. Derfor er det vigtigt, at rapporterne nemme at læse og overskue.Med udgangspunkt i kunders ønsker og i en forståelse for, hvordan de bruger rapporterne, har DigiTach skabt et system, der leverer overskuelige rapporter - eksempelvis med tydelig illustration af overtrædelsestype, tidspunkt og konsekvens. Ved hjælp af farver kan brugeren se, om overtrædelsen er inden for bagatelgrænsen, bøde eller frakendelse af førerretten.- Jeg er glad for de mange positive tilbagemeldinger, vi har fået. Det har været en længere proces, og jeg tror på at brugervenligheden i rapporterne er på et hidtil uset niveau, siger indehaver og administrerende direktør i DigiTach, Vandy Bæk Thorsen.Han forklarer, at alle DigiTachs kunders tachograf-data samles i ét it-system. Med implementeringen af en ny kundedatabase, er det blevet muligt at minde kunderne om endnu flere vigtige deadline. Systemet giver automatisk kunderne besked - og sender ansøgningsskema - fører- og virksomhedskort er ved at udløbe, og nåder det er til til to-års kalibrering af tachografen. Derudover kan systemet minde om udløb af ADR- og EU-bevis.DigiTach har en filosofi om, at kunderne ikke selv skal bruge tid på selvbetjening. I en tid, hvor det forventes at kunder gør mere selv, får kunderne fremadrettet også fuld service ved DigiTach.- Lige siden jeg startede DigiTach har tilgangen i virksomheden altid været - nogen vil være de største, andre de billigste. Vi vil være de bedste. Med vores nye system kan vi bibeholde denne position, siger Vandy Bæk Thorsen.