Danske Rederier sætter søfart og erhvervspolitik til debat

Mandag 20. maj 2019 kl: 14:56

Af: Redaktionen Danske Rederier ønsker med mødet at styrke debatten om danske virksomheder og dermed medvirke til at fastholde erhvervspolitik på dagsordenen i valgkampen frem til onsdag 5. juni.- Danske Rederier ønsker at bevare og udvikle Danmark som et både rigt og godt samfund. Søfart er det mest globale erhverv og en styrkeposition i dansk erhvervsliv. Vi spiller en afgørende rolle for dansk økonomi og jobs i hele landet. Et stærkt, konkurrencedygtigt og innovativt dansk erhvervsliv bør derfor prioriteres i valgkampen og i den politik, der føres af en ny regering efter Folketingsvalget, siger Jacob K. Clasen, der er direktør i Danske Rederier.





Til den politiske debat, der afholdes hos SIMAC i Svendborg 22. maj, vil Trine Bramsen (S) og Erling Bonnesen (V) byde på en bred debat om vækst og beskæftigelse med udgangspunkt i Svendborgs maritime klynge.





- Vi glæder os til at få debatteret, hvordan vi sikrer et stærkt erhvervsliv i Danmark, men også lokalt på Fyn, hvor søfarten fylder meget, siger Jacob K. Clasen.





Formålet med valgmødet er at give vælgerne en klar idé om, hvad partierne og politikerne pejler efter på kort og langt sigt i deres søfarts- og bredere erhvervspolitik. Og forhåbentlig gøre dem klogere på, hvor de skal sætte krydset på valgdagen.





Debatten arrangeres i samarbejde med SIMAC og Fyns Amts Avis, hvor chefredaktør David Bernicken vil lede debatten.





Arrangementet finder sted onsdag 22. maj kl. 16.45-18.00 hos SIMAC på Graaesvej 27 i Svendborg. Der er gratis adgang.









