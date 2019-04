Tog i Skåne køre mere præcist og flere rejser kollektivt

Tirsdag 16. april 2019 kl: 14:05

Mere punktlige Pågatåg og flere rejser over Øresundsbron

Om Skånetrafiken:

Skånetrafiken har ansvaret for kollektiv transport i Region Skåne

Skånetrafiken har en omsætning på omkring 5,8 milliarder svenske kroner årligt

Årligt foretager passagerne over 167 millioner rejser med Skånetrafiken, der driver bybusser, regionalbusser, Pågatåg, Öresundståg, Krösatågen og specialkørsel i Region Skåne

Af: Redaktionen Kvartalsrapporten viser også, at bybusstrafikken stiger kraftigt i byer som Malmö og Lund. I Malmø er antallet af rejser med bybusser steget med 8,8 procent. Det er næsten en million flere ture end i samme periode sidste år. I Helsingborg er rejse med bybusser steget med 4,6 procent, mens de er steget med knap 1 procent i Lund . I Kristianstad-området vælger flere og flere mennesker at rejse med Skånetrafikens regionale busser.- 2018 var et rekordår for Skånetrafiken på mange områder med knap 167 millioner rejser i alt. Jeg er meget glad for, at første kvartal 2019 har fået en god start i rejseudvikling med en samlet stigning på 4,3 procent, siger Linus Eriksson, der er trafikdirektør i Skånetrafiken .Pågatågen har en stabil udvikling over tid, og passagertallet er steget med 1,8 procent i årets første kvartal sammenlignet med samme periode sidste år. Skånetrafiken peger på, at stigningen er båret frem af nye tog og øget punktlighed.- Punktligheden for Pågatågen er fortsat stigende og var i gennemsnit 92 procent i marts. Västkustbanan (Helsingborg-Lund-Malmö) ligger i top med 97 procent, hvilket er den bedste punktlighed siden juli 2016, siger Linus Eriksson.Rejserne med Öresundstogene er steget med 1,9 procent, og er igen oppe på samme niveau som i 2015. Punktlighed er 88 procent, hvilket er det bedste siden marts 2017.- I marts solgte vi næsten 8.000 periodekort til Danmark, men det er stadig mindre end vi solgte i marts 2015 - før ID-kontrollen blev indført. Et fungerende pendlings- og arbejdsmarked er afgørende drivkræfter for udviklingen af ​​Öresundsregionen, men jeg vil sige, at det stadig er bremset af ID-kontroller, der forsinker den daglige pendling, påpeger Linus Eriksson.