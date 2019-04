Ændrede regler for særtransport er sendt i høring

Mandag 15. april 2019 kl: 19:37

Af: Redaktionen Ændringen af bekendtgørelsen imødekommer denne usikkerhed ved at fastlægge krav for transport af bredt udeleligt gods vandret liggende. Det betyder, at transportøren har mulighed for at stable godset og dermed transportere flere stykker gods på samme særtransport.Ændringen muliggør også transport af brede armeringsnet som tilladelsesfri særtransport.



Derudover indeholder udkastet til bekendtgørelsen også andre ændringer. Det er ændringer som blandt andet stiller krav om, at alle særtransporter skal medbringe udskrift til alle former for særtransporter samt mulighed for at benytte en blokvogn med tilbehør til mobilkran til at medbringe en cykel, knallert, motorcykel eller bil med en tilladt totalvægt, der ikke overstiger 3.500 kg.





Der er høringsfrist 3. maj 2019.









her: Interesserede kan læse det udsendte udkast

