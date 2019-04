Beton-virksomhed har fået to nye Scania’er på Grenen

Søndag 14. april 2019 kl: 16:00

Af: Redaktionen Hos Skagen Beton kommer de to nye tre-akslede trækkere ind i en familie med et par Scania R 560 samt yderligere et halvt hundrede lastbiler. Skagen Beton beskæftiger sig dels med at producere forskellige betonvarer på seks forskellige betonværker i Nordjylland, og dels med vognmandskørsel, udlejning af containere og køreplader, slamsugning med mere.De to nye Scania ser ved første blik ens ud, men er lidt forskellige bag sideskørterne. Stiholt i Aalborg har opbygget den ene med hydraulikanlæg til kørsel med eksempelvis tipsættevogn og den anden med hydraulikanlæg og skruekompressor til kørsel af eksempelvis cement i silotrailer. Fælles for dem er, at de både skal køre i Danmark og internationalt til blandt andet Tyskland og Benelux-landene.





De nye Scania’er er leveret med sekscylindrede rækkemotorer på 500 hk, 14-trins gearkasser med retarder og automatisk Opticruise gearskiftesystem samt enkeltreducerede bagtøjer. Førerhusene er Highline-førerhuse med højt til loftet, Premium-stole med læderindtræk, Premium lyd- og navigationsanlæg, komplet LED lyspakke for og bag inklusiv arbejdslys, sidemarkeringslys, kørelys, rotorlys og meget mere.





Bilerne er leveret af Stiholt’s lastbilsælger Christian Pedersen.





