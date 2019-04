Dækimportørerne får ny formand

Tirsdag 9. april 2019 kl: 10:04

Jannick Ditlevsen (tv) og Kenneth Saust, Dækimportørforeningen.

Af: Redaktionen Da Kenneth Saust blev formand i 2005, var det kun 70 procent af de danske bilister, der kørte på sommerdæk om sommeren og vinterdæk om vinteren. Et intenst og vedvarende informationsarbejde fra Dækimportørforeningen har hævet det tal til i dag, 14 år senere, at være 90 procent til trods for, at der ikke i Danmark er lovkrav om at benytte vinterdæk i vinterligt føre, hvilket er tilfældet i nabolandene Sverige og Tyskland.- Det siger noget om de danske bilisters ansvarlighed, og det er en udvikling, jeg er meget tilfreds med. Dermed kan jeg med god samvittighed give posten som formand videre, siger Kenneth Saust.Dækimportørforeningens nye formand har en lang karriere indenfor salg og marketing. Før han kom til Apollo Vredestein har han arbejdet for flere andre dækimportører samt i store selskaber udenfor dækbranchen.- Jeg vil fortsætte det gode arbejde, som er blevet udført, for at sikre lovgivning på dækområdet, og jeg vil gerne styrke det gode samarbejde mellem leverandører, foreninger, forhandlere og forbrugere i en meget dynamisk branche, siger Jannick Ditlevsen om sine opgaver for dækimportørerne.Han er valgt som formand for en to-årig periode efter foreningens nye rotationsprincip for formandsposten.Dirigentklokken på billedet er fra foreningens stiftelse i 1923 og bærer navnene på alle formænd gennem snart 100 år. (foto: Michael Eisenberg).

Om Dækimportørforeningen:

Dækimportørforeningen består af de førende fabriksejede importører af dæk til det danske marked. Det er Apollo Vredestein, Bridgestone, Continental, Goodyear Dunlop, Michelin, Pirelli og Yokohama.













© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.