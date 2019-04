Vognmand på Stevns stævner ud i det grønne med grønne farver

Torsdag 4. april 2019 kl: 09:11

© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Pendeltippet er et NOPA FTPL320 pendel-tippelad, og kranen er en bagmonteret HIAB X-HiPro 302 E-6 kran. Begge dele er monteret på et fire-akslet Scania R650-chassis, der er monteret med træk, så den kan køre med en tilhørende ny NOPA KTS240 kærreFTPL320 tippeladet er med 1.000 mm høje aluminiumssider og med pendel lodret i venstre side. Bagsmækken er udstyret med hydraulisk styret automatbagsmæk. HIAB kranen er af 30 ton/meter klassen og er bagmonteret på et Sawo krankonsol. Kranen har seks hydrauliske udskud og rækker 16 meter.På både krankonsol og chassis har Sawo monteret træk, så NOPA kærren kan kobles på bilen. Kærren er med pendel lodret i begge sider og med luftstyret automatbagsmæk.Både bil og kærre har skørter og alu-afdækning, specielt designet bagende med mange lys.