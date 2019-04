Skiltevogn blev ramt af lastbil

Onsdag 3. april 2019 kl: 11:58

Af: Redaktionen Det viste sig, at en 51-årig mand fra Kirke-Hyllinge, som var kommet kørende i sin lastbil med en hastighed på omkring 60 km/t, var kørt op i en lastbilskiltevogn, der var opstillet på stedet i forbindelse med noget vejarbejde.Der skete materiel skade på de to lastbiler, men både den 51-årige lastbilchauffør og de vejarbejdere, der opholdt sig i området, slap alle uskadte fra ulykken.Politiet tilkaldte en bilinspektør til nærmere undersøgelse af de implicerede lastbiler og selve uheldsstedet. Bjærgningskøretøjer blev tilkaldt til at fjerne lastbilerne. Da bremserne på det ene køretøj var blevet blokerede, tog bjærgningsarbejdet flere timer.