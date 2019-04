Betonkanonen er også en kranbil

Onsdag 3. april 2019 kl: 10:22

Af: Redaktionen Den nye lastbil, som Birkelse Beton & Transport har taget i brug, er en fire-akslet Scania R 580 B 8x4*4 er opbygget med et Cameleont (Kamæleon) skifteramme-system fra Joab til en ni kubikmeter Stetter betonkanon med transportbånd samt et HMF 324 wirehejs og HMF 2620-kran.- Jeg har satset på maksimal fleksibilitet på opbygningen, så jeg både kan bruge den nye Scania til transport af flydende beton og som kran-/grab-bil til transport af jord, sten, grus haveaffald med videre samt diverse kranopgaver, siger Thorkild Vestermark.Når den nye Scania kører som kran-/grab-bil, kan Thorkild Vestermark koble en tre-akslet overføringshænger til forvognen, så vogntogsvægten kan komme op 56 ton.- At det blev en Scania R 580 skyldes nok, at jeg for mange år siden kørte Iveco V8 i min fars vognmandsforretning, og Scania er jo de eneste, der fortsat har en V8’er på programmet. Samtidig synes jeg rigtig godt om Scania’s nye lastbilgeneration, så jeg var faktisk ikke i tvivl, siger Thorkild Vestermark.Betonkanonen inklusiv transportbånd, der er leveret af Bekoteknik A/S i Køge, er monteret på den nævnte Cameleont-ramme, der fastgøres til bilen med en række ”spyd”, der passer til en række beslag på chassiset. Ved montering sænkes bilen i luftaffjedringen og bakkes ind under rammen, der står på støtteben. Når bilen holder præcist under rammen, hæves den i luftaffjedringen op til rammen, så de i alt 14 spyd er linet op med beslagene, og bilen bakkes derefter de sidste ca. 20 cm, så spyddene glider ind i beslagene. Når rammen er låst fast, hæves bilen yderligere, så støttebenene kan foldes sammen, og til sidst forbindes bilens el-, luft- og hydrauliksystem til opbygningen.Når kran og hejselad skal monteres, bakkes bilen på samme måde først ind under kranen, der fastgøres på en separat konsol bag førerhuset, hvorefter rammen med hejseladet monteres på samme måde som betonkanonen. Hele operationen tager under en halv time og giver Thorkild Vestermark mulighed for at lave bilen om fra betonkanon til hejseladsbil og tilbage igen flere gange om dagen.Birkelse Beton & Transport er både betonproducent med eget betonværk samt transportvirksomhed. Betonen produceres i mange forskellige kvaliteter efter behov med en kapacitet på op til 30 kubikmeter om dagen. Virksomhedens speciale er produktion og levering af beton i mindre portioner til private eventuel med levering efter normal arbejdstid og på lørdage. Transportopgaverne består af traditionel kran-/grab-kørsel, containerudlejning med videre.Den nye Scania R 580 er leveret med en otte-årig serviceaftale med udvidet drivlinedækning af lastbilsælger Peter Munkholm fra Stiholt i Thisted.















