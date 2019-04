Entreprenør får sin førset DAF

Onsdag 3. april 2019 kl: 10:10

Fakta om Munck Asfalt A/S:

Munck Asfalt har hovedkontor i Nyborg og afdelinger i Aalborg, Kongensbro, Fjelsted, Langeskov og Roskilde

Selskabet beskæftiger godt 300 medarbejdere med asfaltproduktion til nyanlæg og vedligeholdelse af veje og pladser for Vejdirektoratet, kommuner, virksomheder, grundejer- og boligforeninger og private. Det gælder alt fra motor-, lande- og kommuneveje til lufthavne, broer, parkeringspladser, indkørsler, stier mm

Munck Asfalt indgår i Munck Gruppen, der også beskæftiger sig med etablering af forsyningsledninger, havne, kystsikring, nationale og internationale infrastrukturprojekter som lufthavne, veje, tunneller og broer

Munck Gruppen beskæftiger ca. 1.500 medarbejdere og omsætter årligt for over to milliarder kroner

© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen - Vores maskinafdeling har gjort et stort forarbejde i at finde den bedste løsning til vores behov, og her har vi valgt DAF for første gang, fordi vi fik præsenteret den mest optimale løsning. Vi har anskaffet bilerne via ESA Trucks og vi har anvendt Vandborg Karosserifabrik til opbygning af bilerne, og det er gået rigtig fint, siger Martin Boutrup, der er Intern projektleder hos Munck Asfalt.- Vores Fleet Manager Lisbeth Nielsen har igennem hele processen sørget for, at vi har involveret chaufførerne meget omkring opbygningen af bilerne, så de har fået nogle gode og effektive arbejdsredskaber, der præcist opfylder deres behov. Ved leveringen fik chaufførerne en rigtig god introduktion til bilerne af ESA Trucks, og siden har vi kun hørt positivt om bilerne, påpeger Martin Boutrup.De to DAF LF320 er stort set ens. De er udstyret med udvidet Day Cab-førerhus med dobbelt passagersæde, klimaanlæg med air-condition og ekstra Webasto vandfyr. Bilerne er derudover udrustet med fartpilot og afstandsradar. Drivlinen består af DAF’s seks-cylindrede PX-motor på 320 hk koblet til en 12-trins ZF AS-Tronic-gearkasse med fuldautomatisk gearskifte.Bilerne er opbygget på Vandborg Karosserifabrik i Lemvig med knæklad, hydraulisk rampe, flere af værktøjsskabe samt presenningopbygning på den forreste del af ladet. Opbygningerne er skræddersyet til transport af henholdsvis asfaltudlægger og vejtromler samt tilhørende udstyr.Det er ESA’s salgschef Ole Frisk, der har stået for leveringen.