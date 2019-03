Ungdomsskolebus var nysynet og fyldt med fejl

Tirsdag 26. marts 2019 kl: 15:38

Af: Redaktionen Bussen, der tilhørte en ungdomsskole, blev ført af en mekaniker, der havde fået til opgave at klargøre bussen til det årlige, lovpligtige syn. Han var på vej hjem fra synet hos en nordsjællandsk synsvirksomhed, der havde godkendt bussen uden nogen form for anmærkninger.Da politiet ved første øjekast kunne konstatere, at der var flere lygtefejl på bussen, valgte betjentene at gennemgå bussen nøjere.Ved kontrollen kunne politiet konstatere et større antal fejl, hvoraf flere med politiet ord var meget grove fejl, der relaterede sig til sikkerheden for passagererne i bussen - elever på en ungdomsskole.Politiet kunne blandt andet konstatere, at flere af sæderækkerne var løse. Det samme var chaufførens. Flere beslag til ryglænene var knækket, så de også var løse.





Da politiet undersøgte nødudgange, kunne de konstatere, at der var fem nødudgangsvinduer, men intet værktøj til at knuse ruderne med.







Bussen havde desuden ikke udgang for passagerer i bagenden, hvilket er påkrævet som nødudgang. Ildslukkeren havde ikke gennemgået det lovpligtige syn, som er sikkerhedspåkrævet, og de udvendige skilte, som anviser, hvordan nødåbning af dørene benyttes, var ikke sat på.





Vicepolitiinspektør Peter Stryhn fra færdselsafdelingen i Midt- og Vestsjællands Politi peger på, at det er ganske alvorligt, når en bus, der skal køre med passagerer og i dette tilfælde med børn og unge, ikke er i orden.





- Det kan ende grueligt galt, hvis uheldet er ude, og passagererne ikke kan komme ud, eller de ikke sidder ordentligt fastspændt på sæderne, siger Peter Stryhn.







Politiet kunne også konstatere, at vinduesviskerne var defekte, at der var tæringer på bærende vanger ved bagakslen, at der var fem fejl ved lygter til belysning, markering og signalgivning, at der manglede skilt om passagerantal, og at der var kraftig gennemtæring af karosseribunden.







Derudover anvendte føreren ikke bussens fartskriver korrekt, og den optegnede forkert på diagramarket.







De mange og grove fejl ved bussen stod i skærende kontrast til, at bussen tyve minutter inden kontrollen var kørt fra synshallen som godkendt uden bemærkninger. Bussens fartskriver viste også, at bussen havde holdt stille ved synshallen i Nordsjælland i lige under ti minutter. I synsrapporten skrev synshallens medarbejder, at synet havde taget cirka 20 minutter.





Derfor rekvirerede politiet assistance fra Færdselsstyrelsen, og en bilinspektør kom til stedet. Han indgik en aftale med en synsvirksomhed i nærområdet, hvor bussen kunne gennemgå et fuldstændigt syn. Her nåede bilinspektøren til samme resultat som politiet.







På den baggrund vil både mekanikeren, der kørte i bussen, og værkstedet, hvor han arbejde, få en bøde for fejl og mangler, og køretøjet vil blive indkaldt til kontrolsyn senere. Synshallen i Nordsjælland kan se frem til en opfølgning fra Færdselsstyrelsen. Køretøjets ejer undgår at få en bøde, da han havde sendt bussen på værksted for at få udbedret fejl og mangler inden, der blev kørt til syn.







Politiet og Færdselsstyrelsen brugte i alt 3 timer og 10 minutter på at gennemgå bussen.





