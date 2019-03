Lufthavn udvider ejerkredsen og styrker kapitalgrundlaget

Mandag 25. marts 2019 kl: 15:15

© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Ved årsskiftet 2016/2017 overtog Aarhus Kommune langt størsteparten af aktierne (90,02 procent) i Aarhus Lufthavn A/S, mens de øvrige aktier blev delt ligeligt mellem Syddjurs og Norddjurs Kommuner. Formålet var at sætte gang i en turn-around, som nu har vist sig som en succes - blandt andet fordi SAS og EasyJet har valgt at satse på Aarhus Lufthavn, hvilket har bidraget til en vækst på 30 procent i lufthavnens passagertallet fra 2017 til 2018.Den lokale erhvervsmand Jens Stausholms selskab, Staus A/S, har vist interesse for at indgå i ejerkredsen. Ejerkommunerne er på den baggrund og på baggrund af en ny businessplan enige om at sætte tryk på en yderligere udvikling af lufthavnen med henblik på at nå et højere ambitionsniveau og et markant øget passagertal i fremtiden.De tre byråd vil derfor imødekomme ønsket om at udvide ejerkredsen med Staus A/S og behovet for udvidelse af aktiekapitalen. Samtidig vil arbejdet med at sammensætte en nye bestyrelse gå i gang.