Kommune indfører krav om grøn transport hos leverandører

Mandag 25. marts 2019 kl: 12:11

Fakta:

I Budget19 for Københavns Kommune blev der afsat 1,5 millioner kroner til en undersøgelse af, om kommunen kunne stille krav om emissionsfri kørsel til leverandører. COWI har udarbejdet analysen og vurderer, at Københavns Kommune har mulighed for at stille skærpede miljøkrav i brancher med lette køretøjer - eksempelvis personbiler og små varebiler, hvor miljøvenlig teknologi er tilgængelig

COWI vurderer desuden, at Københavns Kommune først kan udrulle skærpede miljøkrav til tunge køretøjer - eksempelvis større varebiler, lastbiler og minibusser, når den teknologiske udvikling af disse er nået længere, end den er i dag

De skærpede miljøkrav til leverandørernes køretøjer skønnes at give en besparelse på op til 1.000 ton CO2 i 2021, hvilket svarer til en reduktion på 5-15 procent af CO2-udslippet fra vare- og tjenesteydelser til Københavns Kommune. Udover den direkte reduktion vil de skærpede krav skubbe en større grøn omstilling i gang, både fordi leverandørerne gradvis omlægger deres bilflåde til grønne køretøjer og fordi de grønne biler vil blive brugt til opgaver for andre kunder end kommune, og stadig mere transport i byen derfor vil blive grøn

Af: Redaktionen Som stor kunde kan kommunen krav om grønne køretøjer hos sine leverandører være med til at fremskynde omstillingen til mere bæredygtig transport.- At sikre ren luft i København er en af mine allervigtigste opgaver som overborgmester. Vi skal skrue på alle knapper, som forbedrer luftkvaliteten. Derfor sender vi nu et stærkt signal til vores leverandører: Vi vil fremover vælge dem, som kører miljøvenligt, siger overborgmester Frank Jensen (S).Tiltaget ventes bringe CO2-udslippet ned med 1.000 ton i 2021 - alene på leverancer til kommunen. Kravene vil derudover betyde, at varer og tjenesteydelser leveret til andre kunder i byen vil blive leveret mere bæredygtigt, da kommunens leverandører også kører ud til andre kunder. På den måde vil kommunens krav skubbe til en større omstilling i vare- og servicekørslen i byen.Københavns Kommune har forud for beslutningen skelet til Stockholm, som stiller fleksible krav til leverandører om grøn transport, uden at det har gjort varerne dyrere for kommunen. De nye miljøkrav i Københavns Kommune vil tage udgangspunkt i leverandørernes opgave og størrelse, de teknologiske muligheder for omstilling til mere bæredygtig transport og den type køretøjer, som leverandører kan anvende til opgaven.Det betyder, at miljøkravene først vil blive stillet til virksomheder med små køretøjer under 3,5 ton - eksempelvis elektrikere, vinduespudsere og låsesmede, der kører i almindelige biler eller små varevogne. Her er teknologien i dag tilstede i form af el-, brint- eller plug-in-hybrid-biler.De nye krav vil allerede blive taget i brug fra 1.august i år, hvor der skal udbydes nye kontrakter for netop låsesmede og elektrikere. Senere vil kravene blive bredt ud til kommunens øvrige leverandører i takt med nye udbud og den teknologiske udvikling af miljøvenlige varebiler og lastbiler.Grøn leverandørkørsel er et led i overborgmesterens plan for renere luft i København, som blev vedtaget af en enig Borgerrepræsentation under forhandlingerne om Budget19. De nye krav ventes vedtaget af Borgerrepræsentationen 28. marts.