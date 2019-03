Tre finalister er klar til at dyste om titlen som Årets Transportvirksomhed 2019

Mandag 25. marts 2019 kl: 11:36

Af: Redaktionen Volvo Trucks Danmarks administrerende direktør Lars Bo Larsen stod for afsløringen af de tre finalist-virksomheder, som hver modtog lykønskninger på scenen. Derudover roste han på vegne af hele partnergruppen alle de nominerede for deres kandidaturer omkring konkurrencens tema, som i år er bæredygtig drift - herunder rekruttering og ledelse, grøn drift og social ansvarlighed.Der blev afgivet over 1.800 stemmer, og der var meget tæt løb mellem de fem kandidater, som udover finalisterne var Olaf Jensen A/S og Autobude A/S.Den endelige vinder af Årets Transportvirksomhed skal nu findes på baggrund af resultatet af en sms-afstemning blandt de tre finalister, samt juryens vurdering.Afstemningen åbner på Årets Transportvirksomhed på Facebook mandag klokken 12, når koderne til sms-afstemningen offentliggøres.Juryen i Årets Transportvirksomhed består af Christoffer Greenfort fra Dansk Erhverv, Allan Larsen fra Transportens Innovationsnetværk/DTU og Peter Rasmussen fra Circle K.Vinderen af Årets Transportvirksomhed kåres i forbindelse med DTL's generalforsamling i København lørdag 11. maj.Årets Transportvirksomhed 2019 afholdes i samarbejde med Bridgestone, Circle K, IF Skadeforsikring, Jyske Finans, SOS/Dansk Autohjælp, VGB og Volvo Trucks.