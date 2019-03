Årets Chauffør 2019 brænder for trafiksikkerheden

Mandag 25. marts 2019 kl: 11:30

God forretning og sammenhold



Af: Redaktionen - Prisen som Årets Chauffør 2019 går til en ildsjæl, som brænder for trafiksikkerheden og har præsteret en stor og vedvarende indsats med at informere sine kolleger om trafiksikkerhed. Årets prismodtager har blandt andet givet kollegerne konkrete råd til at undgå højresvingsulykker igennem korrekt indstilling af sidespejle samt råd om sund levevis. Med prisen ønsker vi at minde alle chauffører om, at deres indsats er vigtig og værdsat, sagde Mathias Hjorth Frederiksen, der er projektleder i Rådet for Sikker Trafik.Prismodtageren Erik Emil Hansen er kendt i chaufførkredse. Han er blandt andet formand for Godschaufførernes Landsklub, der taler chaufførernes sag og deltager i den offentlige debat om chaufførforhold. Erik Emil Hansen har med sin direkte facon og store kontaktflade blandt chauffører i hele landet en evne til konstant at sætte fokus på trafiksikkerheden i branchen. Hans mangeårige arbejde med at forebygge højresvingsulykker igennem korrekt indstilling af spejle er et godt eksempel på et konkret tiltag, der har en effekt ude i trafikken.Erik Emil Hansen har samtidig fokus på sundhed og søvn særligt blandt de kolleger, som ofte kører natkørsel. Han har givet gode råd om kost og ernæring samt metoder til, at man kan møde udhvilet op på sit job, da de to elementer hjælper med at holde koncentrationen om natten.Trafiksikkerhed er en god forretning. Når erhvervskøretøjerne undgår at blive involveret i ulykker, er det ikke kun til gavn for trafiksikkerheden, men også til gavn for vognmandens bundlinje. For ud over sparede udgifter til reparationer, kan bilerne holdes i kørende frem for at holde stille på et værksted.- Når vi taler med vognmændene, som er vores medlemmer, er det tydeligt, at de for alt i verden forsøger at undgå ulykker, da de menneskelige omkostninger kan være meget store. Samtidig ved vi, at selv mindre ulykker koster mange penge i udbedring af skader og tabt omsætning, så der er kun gode grunde til at arbejde aktivt med trafiksikkerheden. Derfor er den ekstraordinære indsats, som dagens prismodtager har ydet, vigtig på mange parametre, sagde DTL’s administrerende direktør Erik Østergaard, som også fremhævende, at man hos DTL også kender Erik Emil Hansen fra samarbejdet i kampen mod social dumping og ordentlige CSR-politikker.Flemming Overgaard, næstformand for 3F Transportgruppen, fremhævede ved prisuddelingen, at det er tydeligt, at ildsjæle på arbejdspladserne i transportbranchen har en stor betydning for det sammenhold, der er på arbejdspladsen.- Samtidig er de med til at skabe forandringer i den kultur, der for eksempel er afgørende for at få trafiksikkerhed ind under huden. Derfor er vi med til at uddele prisen som Årets Chauffør 2019, fordi vores erfaring siger, at den enkeltes indsats er afgørende for hele holdets præstation, sagde Flemming Overgaard.