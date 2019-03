Smarte fartskriver kan skabe problemer

Mandag 18. marts 2019 kl: 12:06

Der kan være forsinkelser hos fabrikanterne, fordi de nødvendige underleverancer også er forsinkede

Det kan være vanskeligt, dyrt eller måske umuligt at installere de nye intelligente tachografer i køretøjer, der for allerede har forladt fabrikken og er under længerevarende opbygning - og som ikke kan nå at blive indregistreret før 15. juni

Af: Redaktionen Hos vognmandsorganisationen DTL opfordrer Kran Blok Erfa-gruppen derfor medlemmerne til at være opmærksomme på, om de har nye lastvogne på vej til opbygning eller biler, der er ved at blive bygget op, men som ikke kan nå at blive førstegangsregistreret inden 15. juni. Ligeledes bør man være opmærksom på skæringsdatoen, når man køber nye lastvogne frem mod 15. juni - eksempelvis kranvogne, som ofte tager en længere periode at bygge op.DTL Kran Blok Erfa har været i kontakt med De Danske Bilimportører, som også arbejder med udfordringen omkring skæringsdatoen for den nye smarte tachograf.Ifølge DTL Kran Blok Erfa er der ikke udsigt til, at der kommer nogen form for dispensation på området. Chefkonsulent Ole Kirkelund hos De Danske Bilimportører siger til DTL Kran Blok Erfa, at kravet kan volde problemer af to grunde:Som udgangspunkt gives der ikke dispensation, fordi der ikke er tale om tab af køretøjernes typegodkendelse. Derfor kan hele regelsættet for dispensationer i henhold til direktiv 2007/46/EF ikke bruges. De Danske Bilimportører har sammen med Bilbranchen/DI bedt Færdselsstyrelsen om at vurdere, om der findes andre muligheder for dispensation eller overgangsordninger for især køretøjer under opbygning. Færdselsstyrelsen har meldt tilbage, at der ikke findes mulighed for dispensation.