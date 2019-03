Fransk lastbil breder sig ud på vejene

Torsdag 14. marts 2019 kl: 13:34

Af: Redaktionen Lastvognen er udstyret med en 11-liters motor med 380 hk, der har et maksimalt drejningsmoment på 1.800 Nm og automatiseret Optidriver-gearkasse.Volvo Truck Center i Taastrup har stået for klargøring af bilen, Peter Søndergaard fra Renault Trucks Financial Services Denmark har stået for finansieringen, mens salgschef Claus Rieland, Volvo Truck Center Danmark A/S har stået for levering af bilen.Henrik Tofteng A/S, der blev etableret i 1945, er en moderne miljøbevidst vognmandsforretning, der samarbejder med både erhvervskunder og offentlige institutioner hovedsageligt i Storkøbenhavn, men også i Nord- og SydSjælland. Virksomhedens fokus er genbrug, miljø og affaldshåndtering.