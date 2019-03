Lastforhandlerne leverede flere biler i februar

Mandag 11. marts 2019 kl: 12:19

Af: Redaktionen Lastbilsalget har de seneste år været nogen lunde stabilt med en svag stigende tendens. De Danske Bilimportører forventer umiddelbart, at tendensen fortsætter i 2019. Det er hovedsageligt lastbiler over 16 ton totalvægt der bliver leveret. I februar var 413 ud af de nævnte 443 lastbiler over 16 ton totalvægt, mens 30 lastbiler var på under 16 ton totalvægt- 443 solgte lastbiler i februar er et ganske pænt niveau. Det afspejler aktivitetsniveauet i alle brancher i samfundet, og tallet er stabilt på et højt niveau. Lastbilsalget er absolut tilfredsstillende og har været det i rigtig lang tid nu, siger direktør hos De Danske Bilimportører, Gunni Mikkelsen.





