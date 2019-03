Lastbilproducent tager en række stjerner og andet med på messe

Mandag 11. marts 2019 kl: 10:22





Blandt interessante innovationer i den nye Actros er det nye MirrorCam-system, der erstatter sidespejlene med et kamera på hver side af førerhuset. Chaufføren orienterer sig bagud igennem de to højopløselige skærme i cockpittet, hvor digitalt speedometer og infotainmentsystem med touchscreen nu også møder chaufføren. Derudover er den ny Actros udstyret med Active Drive Assist-systemet, som gør Actros til den første niveau 2-selvkørende lastbil på markedet. Alle de tekniske innovationer kan opleves på nært hold i de udstillede Actros eller i de tre simulatorer, der også vil være at finde på standen.





Af: Redaktionen StarTklar-lastbil fra Mercedes-Benz er et nyt certificeringskoncept for opbygning af nye lastbiler, der gør det muligt at levere færdigopbyggede lastbiler hurtigere end tidligere.Nyhederne fra Mercedes-Benz på dette års transport-messe i Herning Messecenter spænder vidt og inkluderer blandt andet Fuso Canter, der er skabt til snævre gader i byerne, samt Mercedes-Benz’ nye StarTklar-koncept, som tilbyder færdigopbyggede lastbiler leveret på rekordtid. Og så kan den ny Mercedes-Benz Actros med MirrorCam, digitalt MultiMedieCockpit og en avancerede køreassistent opleves for første gang.

- Vi ser meget frem til årets Transport-messe, for vi har flere interessante nyheder med. Blandt andet præsenterer vi den ny Actros med det nye MirrorCam-system, der giver både komforten og sikkerheden et betragteligt løft. Derudover har vi en af vores StarTklar-lastbiler med på messen, ligesom bylastbilen Fuso Canter og den 100 procent elektriske variant Fuso eCanter også vil være at finde på messen. Og da Mercedes-Benz også deltager på Grøn Transport-konferencen, er vi særdeles godt repræsenteret i år, siger Mikael Voigt, produkt- og marketingchef hos Mercedes-Benz Trucks i Danmark.





Fuso Canter kan opleves på Mercedes-Benz’ stand, mens elektriske Fuso eCanter kan opleves i messens Hal D i området for Grøn Transport. De første to eksemplarer af Fuso eCanter i Danmark kan snart oplevet på vejene.







