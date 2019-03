Volvo Busser har lukket for salget af nye busser i Danmark

Onsdag 6. marts 2019 kl: 10:56

Af: Jesper Christensen Landechef hos Volvo Busser i Danmark, Bruno Hansen, oplyser, at allerede indgåede ordrer vil blive leveret, ligesom Volvo Busser vil leve op til sine forpligtelser med hensyn til garanti og service.Bruno Hansen oplyser også, at han sammen med medarbejderne hos Volvo Busser vil koncentrere kræfterne fra nu af og i de kommende måneder om at sikre et ordenligt fundament for service og vedligeholdelse af de mange Volvo-busser, som busvognmændene i Danmark har kørende.- Vi skal behandle kunderne ordentligt, siger Bruno Hansen.Ifølge De Danske Bilimportørers månedsstatisk var der ved årsskiftet registreret 1.641 Volvo-busser i Danmark ud af en total bestand på 8.989 busser over 3,5 ton. Dermed er Volvo det næststørste busmærke i Danmark foran Scania med 1.065 og efter Mercedes-Benz med 2.967.