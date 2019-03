Indisk havneby er åbnet for TIR-transporter

Tirsdag 5. marts 2019 kl: 13:24

Af: Redaktionen Projektet omfattede 23 Containere, der blev afsendt under TIR-systemet fra Afghanistan og ankom til Chabahar havn, hvor de fortsatte deres rejse mod de indiske havne i Mumbai og Mundra.Et tæt samarbejde mellem told- og handelskamrene i Afghanistan, Indien og Iran har ført til, at den intermodale korridor kan fungerer i TIR-systemet. Det gennemførte projekt understreger også, at ​​Chabahar-aftalen under TIR, som blev indgået 24. september sidste år mellem Afghanistan, Indien og Iran, har et potentialet for at fremme intermodale TIR-transporter til og fra Indien.Det er første gang, at en TIR-transport afsluttes i Indien. Den første TIR-transport blev markeret ved en ceremoni i Zaranj i Nimroz i Afghanistan med deltagelse af præsident Ashraf Ghani og ambassadører fra Iran, Indien og Tyrkiet og repræsentanter fra Indonesien og Kasakhstan.