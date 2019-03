- Fjernbusoperatør indsender ansøgninger om nye ruter

Torsdag 28. februar 2019 kl: 14:42

Af: Jesper Christensen

Torsdag fik VLAK-Regeringen med støtte fra Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne vedtaget en ændring af loven om trafikselskaber med mere. Lovændringen åbner for flere fjernbusruter, da reglerne om eksempelvis ruternes forløb er forenklet til et afstandskrav på mindst 75 kilometer.

Fjernbusoperatøren FlixBus hilser den nye lovgivning velkommen, da den åbner for, at passagerer i endnu flere dele af Danmark får mulighed for at rejse med bus frem for bil.

I Danmark begyndte FlixBus at køre indenlands i foråret 2017, og selskabet kører i dag til 46 stoppesteder i 39 byer over hele landet, også i danske yderområder som for eksempel Rudkøbing og Thisted - eller Nykøbing Falster. Med udgangspunkt i den nye fjernbuslovgivning ser selskabet frem til at servicere passagerer fra endnu flere steder i Danmark.

- Vi er glade for, at vi med den nye lovgivning kan give passagererne endnu bedre muligheder for at rejse grønt rundt i landet, og vi ansøger i dag Trafik-, Bolig-, og Byggestyrelsen om nye rutetilladelser til forbindelser i forskellige dele af landet, siger Lotte Rystedt, der er presseansvarlig hos FlixBus Danmark.









- Vi fortsætter med at se på mulighederne for at udvide og tilpasse rutenetværket i Danmark til gavn for passagerer i hele landet og for miljøet, som også vinder ved at flere kommer over i den kollektive transport, siger hun videre.









Over for transportnyhederne.dk oplyser Lotte Rysted, at FlixBus torsdag sender ansøgninger om rutetilladelser til Færdselsstyrelsen, men at FlixBus endnu ikke kan sige noget om konkrete nye forbindelser eller stop.