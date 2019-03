Knallertkører fik indre kvæstelser - og overlever

HØJRESVINGSULYKKE:

Torsdag 28. februar 2019 kl: 11:26

© Copyright 2019 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Ulykken skete lidt før klokken halv ni onsdag formiddag. Politiet på Midt- og Vestsjælland oplyser, at en 50-årig mand fra Næstved var kommet kørende ad hovedgaden i Ugerløse i nordlig retning. Da han skulle svinge til højre ad Bonderupvej, overså han en knallert, der kørte lige ud i krydset og påkørte knallerten, så den væltede.Føreren af knallerten, en 49-årig mand fra Ugerløse, fik indre kvæstelser ved påkørslen, men er ifølge politiet uden for livsfare.Han blev kørt til sygehuset til behandling.Den 50-årige lastbilchauffør kan se frem til et retsligt efterspil.